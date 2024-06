Gut gemacht in Mönchengladbach Vietnamesen spenden für Kinderklinik in Bethlehem

Eine Spende in Höhe von 2.545 Euro hat das Caritas Baby Hospital in Bethlehem jetzt aus Mönchengladbach erhalten. Die in der Vinzenz-von-Paul-Gemeinschaft zusammengeschlossenen Vietnamesen stellten das Geld zur Verfügung. Ihr Vorsitzender Van Ri Nguyen und seine Vostandskolleginnen Tran Le Hoang und Tran Tram Anh überbrachten einen symbolischen Scheck an Caritas-Geschäftsführer Frank Polixa und Pfarrer Johannes van der Vorst.