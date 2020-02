Einsturzgefährdetes Haus in Mönchengladbach : Viersener Straße bleibt gesperrt bis Haus abgerissen ist

Windberg Ein Prüfingenieur hat festgestellt: Das zum Teil abgerissene Haus ist nicht standsicher. Bis das Haus ganz abgerissen ist, bleibt die Straße daher gesperrt. Der Abbruch wird frühestens in der kommenden Woche beginnen.

Die Viersener Straße bleibt weiter für den Verkehr gesperrt. Grund ist die Einsturzgefahr des in Teilen abgerissenen Hauses. Wie die Stadt am Freitag mitteilte, könne nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden, dass der Rest des Hauses standsicher ist. Dies habe die Einschätzung eines Prüfingenieurs ergeben. „Demzufolge bleibt die Viersener Straße weiterhin gesperrt und wird erst nach dem Gesamtabriss des Gebäudes für den Verkehr freigegeben“, teilte Stadtsprecher Mike Offermanns mit. Die Giebelwand des Hauses war in der vergangenen Woche in die benachbarte Baugrube abgesackt und eingestürzt. Anschließend wurde das Gebäude in Teilen abgerissen, um die Sicherheit herzustellen.