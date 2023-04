Handel in Mönchengladbach Diese vier Sonntage sind 2023 verkaufsoffen

Offen ist noch, ob zum Gourmet-Festival in Gladbach (17. Juli), zum Stadtschützenfest (3. September), zum Blumensonntag in Rheydt (24. September) und zum Winterkappes in Rheindahlen (3. Dezember) die Geschäfte am Sonntag verkaufsoffen sind. Laut Vorlage sind diese Termine „derzeit nicht genehmigungsfähig“, was verschiedene Gründe haben kann. Pro Jahr dürfen maximal acht Sonntage in der Stadt verkaufsoffen sein.