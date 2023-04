Tipps für die Ostertage Vier schöne Frühlingsspaziergänge in Mönchengladbach

Von dort geht es nun in Richtung Westen an der Wolfskull entlang über einen Feldweg bis zu einer T-Kreuzung. Dort geht es nach rechts in Richtung Norden, und an der zweiten Kreuzung dann nach links wieder in westliche Richtung durch das Örtchen Botzlöh mit dem Rauenhof. Hier gibt es viele schöne Feldwege, die Tour lässt sich beliebig erweitern. Immer wieder sind Rehe in den Wäldern zu sehen, ergreifen aber schnell die Flucht. Sind halt scheue Tiere. Auf einer Wiese in der Nähe sind (meistens) auch noch Kühe und Pferde zu sehen. Die Landschaft ist hier etwas hügelig, aber nie wirklich steil. Es lohnt sich aber bei Sonnenschein, besonders früh oder spät unterwegs zu sein, um einen Sonnenaufgang oder -untergang in den Feldern zu erleben. Zurück geht’s über den Botzlöher Weg Richtung Großheide, vorbei an der Kita St. Brigida mit angrenzender Ponywiese.