Benefiz-Tour durch Mönchengladbach Polizisten radeln für den guten Zweck quer durch Deutschland

7000 Euro kamen an Spenden zusammen, eingesammelt bei Freunden, Kollegen, Bekannten und Unternehmen. Das Geld haben die vier Polizisten exakt geteilt: 3500 Euro gehen an das Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin des Elisabeth-Krankenhauses in Rheydt. Die andere Hälfte erhält die Gladbacher Tafel. Über die wichtige Rolle der Spendengelder für die beiden Einrichtungen hatten sich die Polizisten vorab informiert.