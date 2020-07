Statusbericht aus Mönchengladbach : Vier Neuinfektionen und eine Corona-Tote

In Mönchengladbach sind aktuell 48 Menschen infiziert. Foto: dpa/Niaid-Rml

Mönchengladbach Die 77-jährige Frau, die infiziert war und starb, hatte laut Gesundheitsamt schwere Vorerkrankungen. Insgesamt stieg die Zahl der Todes-Opfer damit auf 42 an. 48 Menschen tragen aktuell nachweislich das Corona-Virus in sich.

Das Gesundheitsamt der Stadt Mönchengladbach meldete am Mittwoch eine weitere Corona-Tote. Die Frau, Jahrgang 1943, soll zahlreiche schwere Vorerkrankungen gehabt haben. Insgesamt gibt es in der Stadt jetzt 42 Todesopfer der Pandemie. Die Zahl der gemeldeten Infizierten bleibt aber zweistellig. Aktuell sind 48 (Vortag: 47) Personen in Mönchengladbach mit dem neuartigen Corona-Virus infiziert.