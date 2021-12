Corona-Zahlen für Mönchengladbach (14. Dezember 2021) : Gesundheitsamt meldet vier neue Todesfälle

128 neue positive Testergebnisse meldete die Stadt am Dienstag. Foto: dpa/Jens Kalaene

Mönchengladbach Die Zahl der Todesopfer in der Pandemie stieg in Mönchengladbach auf 264. Erneut meldete das Gesundheitsamt 128 Neuinfektionen. Und 13 Patienten auf den Intensivstationen werden am Dienstag invasiv beatmet. Der Überblick.

In Mönchengladbacher Krankenhäusern sind vier mit dem Coronavirus infizierte Patienten gestorben. Das teilte das Gesundheitsamt der Stadt am Dienstagnachmittag mit. Demnach handelte es sich bei den Verstorbenen um Patienten der Jahrgänge 1929, 1957, 1962 und 1963. Die Zahl der Mönchengladbacher, die seit Pandemiebeginn an oder mit Covid-19 gestorben sind, stieg damit auf 264.

Die Stadt meldete am Dienstag erneut wie am Vortag 128 neue Infektionen mit dem Coronavirus. Damit waren aktuell 1.064 Personen in Mönchengladbach mit dem SARS-CoV-2 Virus infiziert. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts am Dienstag bei 140,2. Die Stadt geht allerdings davon aus, dass dieser Wert nicht realistisch ist. In jüngster Zeit war es unter anderem wegen Personalmangels im Gesundheitsamt zu einem Übermittlungsverzug der Infektionszahlen an das Robert-Koch-Institut gekommen. Kostenpflichtiger Inhalt Eine ausführliche Analyse dazu lesen Sie hier.

Laut Divi-Intensivregister behandelten die Mönchengladbacher Krankenhäuser am Dienstag (Stand: 15.15 Uhr) 18 Covid-Patienten auf den Intensivstationen, davon wurden 13 invasiv beatmet. Von den 80 zur Verfügung stehenden Betten waren fünf noch frei.

Seit März 2020 wurde das Virus bei 18.279 (Vortag: 18.151) Personen aus Mönchengladbach nachgewiesen. Davon sind 16.951 (Vortag: 16.746) Personen nicht mehr infektiös. Am Dienstag befanden sich 1.383 (Vortag: 1.291) Personen in Quarantäne.

