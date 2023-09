Interkulturelle Woche in Mönchengladbach Vier Moscheen öffnen ihre Türen zur Besichtigung

Der Integrationsrat setzt in diesem Jahr den Fokus auf Bewegung und veranstaltet in der Woche gleich zwei Sportevents: am 28. September „Ladies Fit“ für Frauen aus aller Welt in den Katakomben der Eickener Mehrzweckhalle und das Hallenfußballturnier gegen Rassismus am 1. Oktober in der Krahnendonkhalle.