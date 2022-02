Polizei Mönchengladbach sucht Zeugen : Vier Männer schlagen und berauben 18-Jährigen

Mönchengladbach Als der 18-Jährige mit seinem Hund spazieren ging, stellten sich ihm plötzlich vier Fremde in den Weg. Sie bedrohten ihn massiv und nahmen ihm dann die Bauchtasche weg.

Die Polizei sucht Zeugen eines Raubes, der sich am Montag, 7. Februar, um 21.50 Uhr an einer Grünanlage an der Hehner Straße im Stadtteil Waldhausen zugetragen haben soll: Dort sollen vier Heranwachsende einen 18-Jährigen bedroht und beraubt haben.