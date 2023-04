Sinfoniekonzert in Mönchengladbach Vier Masterstudenten übernahmen das Pult des Dirigenten

Mit „Die Moldau“ und „Sarka“ aus Bedrich Smetanas „Mein Vaterland“ waren Simon Edelmann (*1994) zwei publikumswirksame Tongemälde zugedacht. Der „Master of Music“, der aktuell Orchesterdirigieren im Konzertexamen an der Hamburger Musikhochschule studiert, zauberte dank einnehmender Ausstrahlung und suggestiver Zeichengebung eine Wiedergabe voll blühender Tongebung. Er und seine Mitstreiter wurden am Schluss ebenso gefeiert wie der Initiator Mihkel Kütson. Dieses Konzertformat sollte unbedingt weitergeführt werden.