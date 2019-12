Gina Mittwoch Ich studiere Germanistik und Literaturwissenschaft in Bielefeld und im Januar habe ich eine mündliche Prüfung und muss die erste Hausarbeit von zwölf Seiten schreiben. Da bin ich schon ein wenig nervös – eher wegen der Hausarbeit, wegen der mündlichen Prüfung nicht so. Da kann man das Gespräch schon ein bisschen in die richtige Richtung lenken. Ich will versuchen, den Seiltanz zwischen Studium und Privatleben hinzukriegen. Meine Freunde und meine Familie sind in Mönchengladbach, alles was mit meinem Studium zu tun hat, ist in Bielefeld. Wenn ich dort bin, habe ich oft Heimweh nach Mönchengladbach. Ich wünsche mir, dass der Umgang mit Flüchtlingen besser wird und dass das Anliegen der Fridays-for-Future-Bewegung weiter verfolgt wird.