Abgaben in Mönchengladbach Fast 900 Widersprüche gegen die Abwassergebühr

Die Höhe der Abwassergebühren in der Vitusstadt sorgen bereits seit Jahren für Diskussionen. Die Mönchengladbacher müssen mehr für ihre Klospülung zahlen als die meisten anderen Bürger in der Region. Auch 2023 wurden die Gebühren wieder erhöht: 4,02 Euro werden nun für einen Kubikmeter verbrauchtes Frischwasser fällig. Das sind 1,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Zum Vergleich: In Düsseldorf müssen 1,62 Euro pro Kubikmeter gezahlt werden.