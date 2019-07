Kolumne Mensch Gladbach : Eine gute Idee und viele Verlierer

Das E-Mietauto-Projekt „Sven“ könnte zünden. Aber nicht bei der städtischen Beteiligung NEW. Wegen Fehlern im Verfahren wird der Deal rückabgewickelt. Das wirkt unsmart und produziert viele Verlierer.

Die letzte Ratssitzung vor der Sommerpause war in vielerlei Hinsicht eine bemerkenswerte. Am spannendsten war aber die zweistündige Debatte zur Rolle rückwärts der NEW AG bei ihrem Prestigeprojekt „Sven“. Dabei handelt es sich um ein knuffiges Zweisitzer-Auto, robust und mit Strom betrieben, das nicht als Kaufobjekt auf den Markt kommen soll, sondern als besondere Form des Car-Sharings. Das könnte den Umstieg auf E-Mobilität erleichtern und ein Baustein der Fortbewegung allgemein wie auch ergänzendes Element des ÖPNV-Angebots der NEW sein. Eine gute Idee mit reellen Chancen auf Erfolg.