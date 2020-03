Bezirksbeamte in Mönchengladbach : „Viele sind froh, uns auf der Straße zu sehen“

Yvonne Thifeßen und Axel Werner bei einem gemeinsamen Rundgang durch den Bezirk. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Axel Werner ist seit 14 Jahren Bezirkspolizist in Pongs, Morr und Schriefers. Auch wenn die Welt dort weitgehend noch in Ordnung ist, gibt es Wohnungen, in die der Zwei-Meter-Mann nicht alleine gehen würde. Seine Nachfolgerin ist die erfahrene Polizistin Yvonne Thifeßen.

Es gibt Leute, die flüchten sofort, wenn sie Axel Werner auf der Straße sehen. Den Grund dafür kennen sie selbst am besten. Die meisten sind aber froh, wenn sie den Zwei-Meter-Mann in Uniform sehen. „Dass Polizisten auf der Straße sind, wird in der Regel positiv aufgenommen“, sagt Werner. Seit mehr als 44 Jahren ist er Polizist, seit 2006 im Bezirksdienst. Er mag diesen Job. „Wenn du im Wach- und Wechseldienst Einsätze fährst, musst du sofort für eine Lösung sorgen. Als Bezirkspolizist kannst du auch andere Parteien hinzuziehen und vermitteln“, sagt der Polizeihauptkommissar. Und noch einen Vorteil sieht Werner: „Wenn ich einen sehe, der bei Rot eine Ampel passiert und ich erwische ihn nicht gleich, geschieht das später. Denn ich kenne ihn.“

Axel Werner kennt sehr viele Menschen in seinem Bezirk, der Morr, Schriefers und Pongs umfasst. Es gibt große Wohnanlagen, Einfamilienhäuser, viel Grün, aber auch die vielbefahrene Dahlener Straße. Die Welt in seinem Bezirk sei noch weitgehend in Ordnung, sagt er. Aber er kennt auch seine Pappenheimer. Auch die gibt es dort. Axel Werner hat von vielen sogar die Telefonnummer. Aber, so gibt der Zwei-Meter-Mann zu: „Es gibt auch Wohnungen, in die würde ich nicht alleine gehen.“ Welche das sind, das verrät er gerade Yvonne Thifeßen. Sie wird seine Nachfolgerin. Yvonne Thifeßen schreckt bei solchen Tipps nicht zurück. Sie ist eine erfahrene Polizistin, war vorher 22 Jahre im Wach- und Wechseldienst. Sie freut sich auf die neue Aufgabe: „So habe ich mehr Zeit, auf die Menschen einzugehen“, sagt sie.

Da zu Werners Bezirk auch Schulen gehören, kennt er auch die Problematik der Eltern-Taxis sehr genau. „Viele wollen mit dem Auto am liebsten direkt auf den Schulhof fahren“, sagt er, „dabei haben die Halteverbote vor Schulen durchaus ihren Sinn.“ Klar, dass Werner morgens häufiger vor den Schulen steht, um zu kontrollieren und wenn nötig auch einzuschreiten. Freundliches Entgegenkommen darf er dann nicht immer erwarten. „Ich habe einmal eine Frau erlebt, die hat mit ihrem Auto so alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte, und sie war sehr temperamentvoll“, erzählt der Polizeihaupthauptkommissar. Und damit umschreibt er sehr vorsichtig, was damals geschah. Die Folge war auf jeden Fall, dass Axel Werner der Frau sagte: „Ich lasse mich nicht mehr von Ihnen beleidigen. Ich spreche gar nicht mehr mit Ihnen. Ab jetzt geht alles nur noch per Post.“

Polizei Rheydt, Bezirksbeamte Yvonne Thifeßen. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Jahre später musste Axel Werner genau diese Frau bei einem Sorgerechttermin vor Gericht schützen, weil ihr Ex-Mann sie massiv bedroht hatte. Als die Frau ihn sah, habe sie gesagt: „Oh nein, das ist Herr Werner, den habe ich beleidigt und jetzt schützt er mich.“ Und dann habe sie ihm erzählt, dass sie zu jener Zeit schwanger gewesen und ungenießbar war. Von da an sei die Frau freundlich und höflich gewesen.

Und es gibt noch so ein Beispiel der späten Einsicht: Ein Mann parkte quer über einen Bürgersteig. Als Axel Werner eingriff, leistete der Autofahrer so starken Widerstand und war so uneinsichtig, dass der Bezirksbeamte ihm die Handfesseln anlegte. „Der Mann hat mich zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich in Gedanken mehrfach ermordet“, so Werner. Später aber sagte er: „Herr Werner, so wie wir uns kennengelernt haben, war’s genau richtig. Sie haben mir direkt gezeigt, wo es lang geht.“

Polizei Rheydt, Bezirksbeamter Axel Werner. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Axel Werner schafft Vertrauen. Manche fragen ihn um Rat, auch wenn es gar nicht um polizeiliche Dinge geht.

Als Bezirksbeamter sichert er nicht nur Schulwege und begleitet Martinszüge, er ist auch dafür zuständig, dass verhängte Haftstrafen angetreten werden. Gerade kommt so jemand, der wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe verurteilt wurde, sie nicht zahlte und deshalb eigentlich im Gefängnis sitzen sollte. Axel Werner hatte bei der Ratenzahlen-Vereinbarung geholfen. Der Mann stottert seine Strafe jetzt ab – wie vereinbart.