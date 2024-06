Kriseneinsätze in Mönchengladbach Schüler brauchen mehr psychologische Hilfe

Stress und Probleme in der Schule, Mobbing im Klassenraum, vielleicht sogar Gewalt auf dem Schulhof. Das alles sind Lagen, bei denen die Hilfe des Schulpsychologischen Dienstes der Stadt gefragt ist. Und diese wird immer häufiger benötigt, wie aus dem Jahresbericht für das Schuljahr 2022/23 hervorgeht. „Die stärkere psychische Belastung von Kindern und Jugendlichen ist auch in der schulpsychologischen Beratung spürbar“, heißt es darin. „Der Trend zu steigenden Anmeldezahlen deutet sich im laufenden Schuljahr erneut an, was aktuell zu einem Anstieg der üblichen Wartezeiten führt.“