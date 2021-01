Wirtschaft in Mönchengladbach : IHK: Viele Solo-Selbstständige wollen Gewerbe aufgeben

Mönchengladbach Die Corona-Krise trifft vor allem Kleinunternehmen, zeigt eine Umfrage der IHK Mittlerer Niederrhein. Bei vielen ist die Lage so dramatisch, dass sie ihr Gewerbe aufgeben wollen. Die staatlichen Hilfen werden mehrheitlich kritisch bewertet.

Kleingewerbetreibende und Solo-Selbstständige sind in Mönchengladbach von den Auswirkungen der Corona-Pandemie besonders stark betroffen. Das legen Ergebnisse einer Umfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein nahe. Demnach meldete zum Jahresbeginn ein Großteil der Kleingewerbetreibenden und Solo-Selbstständigen eine schlechte Geschäftslage (40 Prozent). Nur ein Viertel bewertet die eigene Lage als gut, ein Drittel als befriedigend. Auch der Blick in die Zukunft ist weniger optimistisch: 45 Prozent rechnen damit, dass ihre Lage im Jahr 2021 ähnlich bleibt wie 2020, 36 Prozent glauben sogar an eine weitere Verschlechterung. Nur 20 Prozent gehen von einer besseren Geschäftslage in 2021 aus. „Die Lage der Kleingewerbetreibenden ist damit deutlich schlechter als die Lage der Gesamtwirtschaft“, warnt IHK-Präsident Elmar te Neues.