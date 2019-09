Tag der offenen Tür in Mönchengladbach : Flughafen lockt Menschenmassen an

Flughafen lockt Menschenmassen an

Tag der offenen Tür in Mönchengladbach

Mönchengladbach Beim Tag der offenen Tür blickten viele Besucher hinter die Kulissen des Airports.

Das Interesse der Menschen an dem Flughafen ist offenkundig groß: Schon auf den Straßen vor dem Parkplatz tummelten sich die Menschenmassen. Sie kamen mit dem Auto, dem Fahrrad oder zu Fuß, waren groß und klein und aus allen möglichen Städten. Sogar aus Hamburg und Berlin sind Flugzeug-Fans extra angereist. Auf dem Gelände angekommen, erwartete die Gäste ein ausgiebiges Programm. Manuel Schindler gefielen besonders die Flugzeug-Oldtimer, die auf den Landebahnen ausgestellt wurden: „Man sieht einfach die Liebe, die in die alten Flieger gesteckt wurde. Sie wurden teilweise zu Zeiten gebaut, in denen es nicht annähernd die technischen Mittel von heute gab.“