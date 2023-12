Organisiert von Vereinen Schelsener Weihnachtsmarkt lockt zahlreiche Besucher an

In knapp zwei Wochen ist Heiligabend, und langsam, aber sicher kommen immer mehr Mönchengladbacher in Weihnachtsstimmung. Dabei behilflich sind sicher auch die Weihnachtsmärkte – so auch der lieb gewonnene und inzwischen über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Schelsener Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz. Am zweiten Advent konnte dort von vormittags bis abends nach Herzenslust eine schöne Zeit verbracht werden.