Stadt zieht Bilanz 2700 Besucher bei der Gesundheitswoche in Mönchengladbach

Unter Federführung des Netzwerks Frühe Hilfen in Kooperation mit dem städtischen Fachbereich Kinder, Jugend und Familie und der Gesundheitskonferenz hatten mehr als 30 Institutionen, Fachleute, städtische und freie Träger, Krankenkassen, Kitas und Jugendzentren das Programm ermöglicht. Allein zum offenen Stadtteilfest „Geneicken in Bewegung“, das in Kooperation von Home, Abenteuerspielplätzen und Kindertagesstätten organisiert wurde, kamen mehr als 100 Kinder mit ihren Familien. 30 Familien informierten sich beim „Kunterbunten Familientisch“ vom Anbieter „Zeit für Bindung" über gesunde Ernährung in der Beikostzeit. 20 Kinder und ihre Eltern lernten in einem Workshop im Gemeinschaftszentrum „Das Westend“ die Grundlagen des Fermentierens.