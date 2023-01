Abfall und Feinstaub in Mönchengladbach So fällt die Böller-Müllbilanz nach der Silvesternacht aus

Böller-Entzug? Ja, darunter hatten sicher auch etliche Mönchengladbacher vor dem Jahreswechsel gelitten. Der Verkauf von Silvesterraketen hatte gerade erst begonnen, da wurde schon gezündelt, was das Zeug hielt. In manchen Geschäften war das Feuerwerkssortiment schnell ausverkauft, und am 31. Dezember um kurz vor Mitternacht ging es richtig los.