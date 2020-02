Hoher Parkdruck : Bürger kritisieren neue Pläne für Hochschulquartier

Mönchengladbach Mehr Grün, weniger Autoverkehr, sichtbares studentisches Leben – so soll der Bereich zwischen Hofstraße, Breite Straße, Schwalmstraße und Bahnstraße aufgewertet werden. Doch nicht alle sind einverstanden.

Eigentlich sollen die öffentlichen Arenen zum Rahmenplan Hochschulquartier dazu beitragen, dass Bürger ihre Ideen und Anregungen zur Entwicklung des Gebiets rund um den Campus mit einbringen. Doch ausgerechnet die fühlen sich nicht genügend berücksichtigt. Das wurde bei der mittlerweile zweiten Arena deutlich. Der Rahmenplan Hochschulquartier sieht vor, den Campus aufzuwerten. Dafür sind verschiedene Maßnahmen geplant in dem Areal zwischen Hofstraße, Breite Straße, Schwalmstraße und Bahnstraße.

So soll unter anderem die Webschulstraße ein autofreier Boulevard ohne Parkplätze werden – eine Ost-Westverbindung, die über das Gelände des alten Polizeipräsidiums führt. Da der Hochschule Parkplätze fehlen und der Mangel immer wieder zu Konflikten mit den Anwohnern führt, sollen zusätzliche Parkplätze an zentralen Stellen entstehen.

Der Verein „Wissenscampus“ setzt sich für ein Konzept ein, in dem das Gelände des früheren Polizeipräsidiums zum hochschulnahen Zentrum für Innovation wird. So möchte man Fördermittel akquirieren, die für den dritten Strukturwandel, also dem Ausstieg aus der Kohleenergie, fließen sollen.