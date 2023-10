Falschparker in Mönchengladbach Kameras überwachen bald Supermarkt-Parkplatz

Der Standort des Parkplatzes an der Lüpertzender Straße ist ideal: Direkt in der Gladbacher Innenstadt gelegen, ist die Hindenburgstraße schnell erreichbar, viele Geschäfte befinden sich in unmittelbarer Nähe. Entsprechend gerne nutzen Autofahrer den Kundenparkplatz des dort ansässigen Discounters. Ein Stellplatz ist gerade werktags nur selten frei. Deswegen wird jede noch freie Lücke auf dem Gelände genutzt, was immer wieder zu chaotischen Zuständen führt.