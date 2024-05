Pöbeleien und Raubdelikte in Mönchengladbach Videobeobachtung für Rheydter Kirmes

Die Bilder von den Geschehnissen am Rande der Rheydter Kirmes, die im Mai 2022 auf Youtube hochgeladen wurden, haben viele noch im Kopf: Im Bereich Limitenstraße/Gracht prügelten und traten junge Männer auf einen am Boden Liegenden ein. Schon am Eröffnungstag hatte es Ärger auf dem sonst so fröhlichen Familienfest gegeben. Eine Gruppe Jugendlicher hatte versucht, den offiziellen Rundgang mit Musikkapelle, Ehrengästen und Schaustellern zu stoppen. Die Polizei meldete später vier Raubdelikte, bei denen auch mit Messern gedroht wurde. Am Ende der Kirmes hatte die Polizei insgesamt weit mehr als ein Dutzend Platzverweise aussprechen müssen.