Bildung in Mönchengladbach : VHS-Programm letztmalig als gedruckte Broschüre

Mönchengladbach Es gibt neue Kurs-Angebote zu den Themen Quantenphysik, Künstliche Intelligenz und „Mein neues Leben“.

Was sind die Klassiker? Die bewährten Kurse bleiben bei aller digitaler Veränderung natürlich auch weiterhin im Programm enthalten. So wird es weiterhin die kleinen „Schulklassen“ mit zwölf bis 15 Teilnehmern geben, die im direkten Kontakt mit ihren Dozenten stehen. Thomas Erler: „Wir haben kein direktes Seniorenprogramm, weil die Menschen im Dialog miteinander stehen möchten. Und wir machen diese Kurse vom Menschen abhängig, weil wir ihnen helfen und sie erreichen wollen.“ So bietet die Volkshochschule Mönchengladbach auch weiterhin ihre Kochkurse, die Tanzkurse und auch das beliebte Kinovergnügen an. Was ist neu? Unter anderen Angeboten: Besser leben mit der eigenen Endlichkeit. Kochkurs für Lebensmittelretter. VHS-Programmkino. Bildende Kunst. Quantenphysik. Künstliche Intelligenz. Mein neues Leben.



Neue Zielgruppen? Matina Bußmann, auch stellvertretende Direktorin, bietet in ihrem Forum Psychologie Einblicke in die menschliche Seele an. Wie können wir uns weiterentwickeln? Was geht in bestimmten Situationen in uns vor? Was motiviert und was belastet uns? Das sind einige Fragen. Stressreduktion und Entspannung sind weitere Themen in Forum Psychologie.