VHS in Mönchengladbach : Wie gemeinschaftliches Wohnen funktionieren kann

Mönchengladbach In einem Gesprächskreis werden gemeinschaftliche Wohnprojekte in der VHS erklärt. Beim ersten Termin war das Interesse groß.

Was genau ist überhaupt gemeinschaftliches Wohnen? Für wen ist das geeignet? Und wie kann man bei so einem Projekt mitmachen? Diese und viele weitere Fragen werden im offenen Gesprächskreis „Gemeinschaftliche Wohnprojekte“ an der Volkshochschule Mönchengladbach geklärt. Bei der ersten Veranstaltung war das Interesse bereits groß: Um die 30 Teilnehmer zwischen 20 und 80 Jahren waren dabei.

In einer Präsentation erklärte Referent Bernhard Jung zunächst einige grundlegende Dinge zu gemeinschaftlichem Wohnen. Es gebe bei dieser Wohnart sowohl Privaträume, als auch Räume, die von allen aus der Gemeinschaft gemeinsam genutzt würden. „Das können zum Beispiel eine Küche, ein Musikraum, oder eine Werkstatt sein“, so Jung. Gemeinsam schaffen, was der Einzelne nicht leisten kann, lautet dabei das Motto. Deshalb sei gemeinschaftliches Bauen ein wichtiges Thema. Die Wohngemeinschaften planen und realisieren die Projekte nämlich selber – das soll den Wohnraum bezahlbar und den Wünschen der Bewohner angepasst machen. Ein ausgeprägtes Nachbarschaftsgefühl sei dabei ein Vorteil. Außerdem sei gemeinschaftliches Wohnen auch oft nachhaltiger.

Im Gesprächskreis sollen Teilnehmern zunächst klären, ob gemeinschaftliches Wohnen für sie überhaupt infrage kommt. Dabei müsse vor allem auf die finanzielle Komponente geachtet werden und die Frage, ob man in enger Nachbarschaft wohnen wolle, so Jung. Ziel sei es am Ende, Gruppen zu bilden, die sich jeweils mit einem konkreten Projekt befassen und dieses auch umsetzen. Eine Möglichkeit für ein gemeinschaftliches Wohnprojekt in Mönchengladbach sieht Jung beispielsweise in den Maria-Hilf-Terassen: Die Gegend sei lebendig, nah an der Innenstadt, und man habe Natur in der Gegend.