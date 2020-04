Einigung in Mönchengladbach : Verzicht auf Muezzin-Ruf am Freitag

Mönchengladbach Am Gründonnerstag hatten sich vor der Moschee in Mülfort trotz Kontaktsperre rund 200 Menschen versammelt. Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde und der Oberbürgermeister trafen deshalb gemeinsam eine Entscheidung.

Die Türkisch Islamische Gemeinde wird nicht, wie zunächst geplant, am Freitag über Lautsprecher vom Minarett an der Duvenstraße die Muslime zu Gebet rufen. Darauf einigten sich der Vorsitzende des Moschee-Vereins, Nihat Altun, und Oberbürgermeister Hans Wilhelm Reiners. Die Stadtverwaltung und die Türkisch Islamische Gemeinde hatten noch einmal intensiv über den Vorfall am Gründonnerstag in Mülfort gesprochen. Dem Muezzin-Ruf waren da 200 Menschen gefolgt. Der Parkplatz der Moschee war plötzlich zugeparkt und Autos hielten auf der Duvenstraße. Dabei war es kurzfristig auch zu Verkehrsstörungen gekommen. Erst als Polizei und Ordnungsamt-Mitarbeiter eintrafen, löste sich die Menschenansammlung auf.