24-Jähriger in U-Haft Versuchtes Tötungsdelikt im „Hotel Dubai“

Erst am Donnerstag, 1. Februar, hatten Polizei und Staatsanwaltschaft eine Meldung über ein versuchtes Tötungsdelikt in der Stadt herausgegeben, das sich bereits am 9. Januar ereignet hatte. Ein 30-jähriger Mann soll an diesem Tag gegen 23 Uhr einen Brandsatz an einer Wohnung in Uedding gelegt haben, in der sich drei Menschen befanden: eine 31-jährige Frau, ein 27-jähriger Mann und ein achtjähriger Junge. Weil das Feuer schnell entdeckt und von Bewohnern des Mehrfamilienhauses auch schnell gelöscht werden konnte, wurde niemand verletzt. Dennoch ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt ebenfalls wegen versuchten Mordes.