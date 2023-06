Polizei Mönchengladbach ermittelt Versuchtes Tötungsdelikt an der Hindenburgstraße

Auf der Hindenburgstraße in Mönchengladbach ist es am Donnerstag, 8. Juni, gegen 12.10 Uhr zu einer Auseinandersetzung einer größeren Anzahl von Personen gekommen. In deren Folge erlitt ein 42-Jähriger mehrere Stichverletzungen am Oberkörper. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes und konnte vor Ort einen 33-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen.