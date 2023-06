Zum Tag der offenen Tür am Flughafen Flug mit Luftfahrtlegende wird für den guten Zweck versteigert

Die Mustang P-51D „Frances Dell“ wird einer der Höhepunkte beim Tag der offenen Tür am Flughafen Mönchengladbach (MGL) am Sonntag, 18. Juni, sein. Der besondere Gast kommt von den „Flying Legends“ vom Flugplatz Siegerland. Und ein Luftfahrtenthusiast kann an diesem Tag Co-Pilot in dem legendären Flugzeug sein. Dafür haben MGL, Flying Legends und die Flugschule Blue Sky Aviation eine Versteigerung ins Leben gerufen.