Einsatz in Mönchengladbach Lauter Knall in Produktionshalle – Feuerwehr im Einsatz

Mönchengladbach · Schreck in den Morgenstunden: Weil die Brandmeldeanlage eines Unternehmens Alarm auslöste, rückte die Feuerwehr in der Nacht zu Donnerstag (26. Oktober) an die Duvenstraße aus. Der Grund war eine Verpuffung in einer Maschine. Der Einsatz ging glimpflich aus.

26.10.2023, 08:24 Uhr

Die Feuerwehr war in der Nacht bei einem Unternehmen in Odenkirchen im Einsatz (Symbolbild). Foto: dpa/Marcel Kusch

In der Nacht zu Donnerstag (26. Oktober) wurde die Feuerwehr um 4.34 Uhr zu einem Gewerbebetrieb an der Duvenstraße gerufen. Die automatische Brandmeldeanlage hatte den Alarm ausgelöst. Noch auf der Anfahrt berichtete der Pförtner der Firma den Einsatzkräften am Telefon von einem lauten Knall in einer der Produktionshallen. Wie sich herausstellte, hatte sich in der Absauganlage einer Maschine vermutlich ein zündfähiges Gemisch gebildet. In der Folge kam es zu einer leichten Verpuffung. Dadurch wurden den Angaben der Feuerwehr zufolge die Verkleidung der Maschine und eine Fensterscheibe beschädigt. Zu einem Brand kam es nicht, wodurch schlimmere Schäden verhindert wurden. Verletzt wurde niemand. Allerdings verrauchten größere Teile der Produktionshalle leicht. Die Einsatzkräfte öffneten deshalb in mehreren Bereichen des Gebäudes die Rauch- und Wärmeabzüge im Dach. Mit einer Wärmebildkamera wurde der Verpuffungsbereich kontrolliert, Glutnester konnten somit ausgeschlossen und der Einsatz wenig später beendet werden.

(dr)