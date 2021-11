Polizei Mönchengladbach ermittelt : Vermummte greifen Mann am Römerbrunnen an

Vermummte greifen Mann am Römerbrunnen an

Mönchengladbach Ein 35-Jähriger hatte im Internet Elektrogeräte angeboten. Als er sich mit dem angeblichen Käufer traf, wurde er ausgeraubt.

Ein 35-jähriger Mann ist am Mittwochabend bei einem fingierten Verkaufsgeschäft in Mülfort angegriffen und ausgeraubt worden. Das teilte die Polizei jetzt mit.

Der Mann hatte im Internet Elektrogeräte zum Kauf angeboten. Auf seine Anzeige hin, meldete sich ein potenzieller Käufer. Mit diesem vereinbarte er ein Treffen gegen 22.20 Uhr an einem Parkplatz am Römerbrunnen.

Als der 35-Jährige mit seinem Auto an dem Parkplatz ankam, lotste ihn der angebliche Käufer in den hinteren Teil des Geländes. Als er dort angekommen aus dem Wagen ausstieg, näherten sich zwei vermummte Männer. Diese attackierten den 35-Jährigen mit Schlägen und Tritten. Die Täter nahmen außerdem sein Mobiltelefon und seine Geldbörse an sich.