Polizeisuche in Mönchengladbach endet glücklich : Vermisster Junge besuchte Grab seiner Oma

Mit starken Kräften suchte die Polizei am Montag einen kleinen Jungen, der nicht aus der Schule zurückgekehrt war. Foto: Theo Titz

Mönchengladbach Eine aufwändige Polizeisuche endete am Montagabend in Mönchengladbach glücklich. Nach stundenlangem Verschwinden tauchte ein Sechsjähriger wohlbehalten wieder auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Für die Eltern muss es furchtbar gewesen sein: Ein sechsjähriger Junge geht am Morgen wie gewohnt zur Grundschule, nimmt am Unterricht teil, verlässt um 12.50 Uhr nach Schulschluss den Unterricht und macht sich wie gewohnt in Richtung zu Hause auf. Doch dort kommt er nicht an.

Die besorgte Mutter ruft in der Schule an und erfährt, dass ihr Sohn dort nicht mehr ist. Weil der Sechsjährige nicht auftaucht, informiert sie die Polizei. Außerdem wird ein Facebook-Suchaufruf gestartet, der innerhalb kurzer Zeit tausende Male in ganz Deutschland geteilt wird.

Auch die Polizei ist in Sorge. Es gibt zwar keine Hinweise auf eine Straftat. Dennoch wird eine großangelegte Suche gestartet – mit Hubschrauber und Spürhunden wird die komplette Umgebung von Pongs und Schrievers durchkämmt. Am Nachmittag erhält das zuständige Kommissariat nach Ermittlungen dann Hinweise darauf, dass der Junge in Düsseldorf sein könnte. Dort hatte die Familie vor dem Umzug nach Mönchengladbach gewohnt. Möglicherweise, so die Annahme, könnte der Sechsjährige alte Freunde besucht haben.

Laut einem Zeugenhinweis, der sich später als richtig herausstellt, ist der Grundschüler mit Bus und Bahn in die Landeshauptstadt gefahren. Die daraufhin eingebundene Düsseldorfer Polizei leistet sofort Unterstützung bei der Suche.

Entdeckt wird der Junge aber erst nach seiner Rückkehr ins Mönchengladbacher Stadtgebiet um kurz vor 18.30 Uhr. Polizisten finden ihn an einer Bushaltestelle am Marienplatz in Rheydt. Dem Grundschüler geht es gut. Er war, wie er der Polizei berichtet, in die Landeshauptstadt gefahren, um dort das Grab seiner Großmutter zu besuchen.

(gap)