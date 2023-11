Öffentlichkeitsfahndung zurückgenommen Vermisste 14-Jährige aus Mönchengladbach gefunden

Die vermisste 14-jährige Lea M. ist am Sonntag, 19. November, laut Polizei „wohlbehalten“ in einer Wohnung in Mönchengladbach angetroffen worden. Wie die Polizei ebenfalls am Sonntag berichtete, hatte ein Zeugenhinweis zum Aufenthaltsort des Mädchens geführt. Die Polizisten brachten die 14-Jährige zurück zu ihrer Wohngruppe.