Mitmachen und gewinnen Karten für die „Erste Mönchengladbacher Jazznacht“ gewinnen

Am Samstag, 4. Mai, treffen stehen ab 18 Uhr bei der ersten Mönchengladbacher Jazznacht Größen dieser Stilrichtung auf der Bühne im Wickrather Kunstwerk. Wer dabei sein will, hat mit einem Anruf die Chance, kostenlos einen Abend der Musik zu lauschen und zu feiern. Unter dem Slogan „Musik. Musik. Und noch mehr Musik“ sind die Kempen Big Band, der Jazzchor Mönchengladbach, die Jazz-Cancers und die Gruppe Rabatz zu hören. Karten ab 19,90 Euro gibt es unter www.heesen-konzerte.de. Wir verlosen dreimal zwei Karten für den Abend am 4. Mai.