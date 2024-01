Grünfläche in Mönchengladbach Am Adenauerplatz fließt der Verkehr bald anders

Der Adenauerplatz ist eine kleine Grünanlage, gelegen mitten in der Gladbacher Innenstadt. Auf Wunsch der politischen Mehrheit aus SPD, Grünen und FDP im Rathaus soll er umgestaltet werden, finanziert aus dem Förderprogramm Gladbach und Westend. Daraus sind auch viele Millionen Euro in den Umbau der Zentralbibliothek geflossen, die sich in direkter Nachbarschaft des Platzes befindet und sich nach der Erweiterung zu einem echten Publikumsliebling entwickelt.