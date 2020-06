Urteil zur Blaulichtmeile in Mönchengladbach : Bundesgericht kippt Shopping-Sonntag

Die Blaulichtmeile in der Gladbacher Innenstadt war am 28. April 2019 Anlass zur Sonntagsöffnung. Foto: Isabella Raupold

Mönchengladbach Der verkaufsoffene Sonntag zur Blaulichtmeile war rechtswidrig, so das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts. Die Folgen für weitere Events sind nicht absehbar. Eine wichtige Rolle dabei spielt das Minto.

Der verkaufsoffene Sonntag zur Blaulichtmeile an der Hindenburgstraße im April 2019 hätte nicht genehmigt werden dürfen. Das hat das Bundesverwaltungsgericht am Montag höchstrichterlich entschieden. Die Klage (genauer: der Normenkontrollantrag) der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi gegen die Erlaubnis der Stadt Mönchengladbach, an diesem Tag in der Gladbacher City die Geschäfte zu öffnen, hatte demnach Erfolg. In erster Instanz hatte das Oberverwaltungsgericht Münster der Stadt Recht gegeben und den Antrag von Verdi zurückgewiesen. Das macht den Shopping-Sonntag zwar nicht mehr ungeschehen, aber der Leipziger Richterspruch hat gravierende Konsequenzen für künftige Sonntagsöffnungen im Einzelhandel – und zwar bundesweit, aber auch in Mönchengladbach. Dafür ist die Einschätzung der Leipziger Richter sehr deutlich.

Im Kern geht es nämlich darum, ob die Stadt vermuten durfte, dass die Veranstaltung ausreichend Besucher anzieht im Vergleich zur Ladenöffnung und deshalb auf genaue Prognosen verzichten durfte. Diese Möglichkeit hatte die schwarz-gelbe Landesregierung zuvor mit einer Gesetzesänderung geschaffen. Das Oberverwaltungsgericht Münster hielt deshalb in erster Instanz genaue Besucherprognosen auch nicht mehr für nötig. Die Leipziger Richter grundsätzlich zwar auch nicht, aber wenn zu viele Geschäfte mit zu viel Verkaufsfläche öffnen, trete eine werktägliche Prägung in den Vordergrund. Und dies verletze den Sonntagsschutz im Grundgesetz. Auf Mönchengladbach bezogen: Am Sonntag der Blaulichtmeile waren zu viele Geschäfte geöffnet, als dass auf genaue Besucherprognosen verzichtet werden durfte. Genau das hatte die Stadt aber getan. Die Leipziger Richter beziehen sich dabei ausdrücklich auf ein von der Sonntagsöffnung erfasstes Einkaufszentrum – und meinen damit wohl das Minto. Deshalb kommen sie zu dem Schluss: „Da nach den bereits vom Oberverwaltungsgericht getroffenen Feststellungen die Zahl der Besucher, die von der Ladenöffnung angezogen wurden, die Zahl der Interessenten an der Blaulichtmeile weit überstieg, war die Verordnung rechtswidrig.“

Info Diese verkaufsoffenen Sonntage sind genehmigt 6. September Stadtschützenfest Gladbach, Herbstmarkt Giesenkirchen 13. September Blumensonntag Rheydt 8. November Markt der Märkte Rheydt 6. Dezember Winterkappes Rheindahlen 13. Dezember Advent in Rheydt

Die Stadt wollte das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zunächst nicht kommentieren. „Wir werden uns die Begründung genau anschauen, um zu einer Einschätzung zu kommen“, sagte Stadtsprecher Wolfgang Speen. Stefan Wimmers, Vorsitzender des Gladbacher Citymanagements, wurde deutlich: „Diese Entscheidung macht es zukünftig für uns extrem schwer, verkaufsoffene Sonntage auf die Beine zu stellen.“ Und sarkastisch formulierte er: „Erst wenn wir das Minto schließen, kriegen wir wieder verkaufsoffene Sonntage.“ Jan Kaiser, Geschäftsführer des Handelsverbands in Mönchengladbach, sagte: „Das konterkariert die Intention des Gesetzgebers, die Durchführung von verkaufsoffenen Sonntagen zu erleichtern. Ich hoffe, dass sich das reparieren lässt.“ Kaiser kritisierte die Gewerkschaft Verdi für ihre strikte Ablehnung: „Es kann nicht in Verdis Sinne sein, dass wir durch den Verlust von verkaufsoffenen Sonntagen Umsätze und damit auch Arbeitsplätze verlieren.“

Offen ist jetzt auch, welchen Einfluss das Leipziger Urteil auf weitere, bereits genehmigte verkaufsoffene Sonntage in diesem Jahr hat (siehe Box). Wobei in erster Linie fraglich ist, ob sie aufgrund der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie überhaupt werden stattfinden können. Bisher geht die Stadt nach geltender Erlasslage des Landes davon aus, dass bis Ende August Großveranstaltungen verboten sind und damit auch keine Geschäfte sonntags öffnen dürfen. Wo nicht gefeiert wird, darf eben auch nicht verkauft werden. In der vergangenen Woche einigten sich die Länderchefs aber bereits darauf, das Verbot bis Ende Oktober zu verlängern.