Traditionelle Veranstaltung in Rheindahlen Geschäfte sollen zum Kappesfest sonntags öffnen dürfen

Der Rat soll nun am Mittwoch für insgesamt vier verkaufsoffene Sonntage grünes Licht geben: Neben dem Kappesfest erfolgen diese zum Turmfest in Rheydt (25. Juni), zum Stadtschützenfest in Giesenkirchen (3. September) und am dritten Advent in Rheydt (17. Dezember). Darüber hinaus liegen der Stadt weitere Anträge vor. Maximal acht verkaufsoffene Sonntag sind im Jahr zulässig.