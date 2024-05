Kolumne Mensch Gladbach Der Fluch der Sonntagsöffnung

Wir könnten hier natürlich trefflich diskutieren, ob es wirklich nötig ist, auch sonntags shoppen zu gehen. Ich persönlich brauche das nicht, sondern genieße, dass an solchen Tagen aus allem etwas die Hektik herausgenommen ist. Was auch daran liegt, dass vieles nicht geht, was werktags möglich ist. Aber viele Menschen sehen das anders. Andernfalls wären die geöffneten Läden an Sonn- und Feiertagen in der niederländischen Nachbarschaft nicht so stark von Deutschen aus der Region frequentiert. Das aber schwächt leider unseren lokalen Einzelhandel. Denn jeder Euro kann eben nur einmal ausgegeben werden.