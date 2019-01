Mönchengladbach : Zehn weitere Sonntagsöffnungen beantragt

Wenn in Rheindahlen das Kappesfest gefeiert wird haben auch die Geschäfte geöffnet. Foto: Ilgner Detlef (ilg)/Ilgner,Detlef (ilg)

Mönchengladbach Politik entscheidet über verkaufsoffene Sonntage in fünf Stadtteilen. Zwei stehen bereits fest.

Die Politiker in den Bezirksvertretungen und im Rat entscheiden in den kommenden Wochen über zehn weitere verkaufsoffene Sonntage in den Stadtteilen. Die meisten, nämlich vier, sind für Rheydt beantragt. Für die Gladbacher Innenstadt steht nach den beiden bereits genehmigten Sonntagsöffnungen eine weitere zur Blaulichtmeile an. Um diese Termine und Stadtteile geht es:

Gladbach Die verkaufsoffenen Sonntage zum Genuss-Festival am 21. Juli und zum Stadtschützenfest am 1. September sind bereits beschlossen. Das Citymanagement hat nun eine Sonntagsöffnung am 28. April beantragt. Anlass ist die Blaulichtmeile, die erstmals in der Gladbacher City stattfinden soll und bei der sich Organisationen wie die DLRG, der Arbeiter-Samariter-Bund, der Malteser Hilfsdienst, das THW, das Deutsche Rote Kreuz, die Feuerwehr, der Zoll und die Bundespolizei präsentieren werden. Vor dem Minto werden Einsatzfahrzeuge aus den USA präsentiert, die nicht mehr im Dienst sind.

Rheindahlen Am Wochenende 27. und 28. April wird das traditionelle Kappesfest gefeiert, zu dem die Geschäfte auch am Sonntag öffnen sollen. Und am 8. Dezember steht im Ortsteil der Nikolausmarkt mit geplanter Sonntagsöffnung an.



Odenkirchen Am 5. Mai wird im Stadtteil das Kreuzweiherfest (ein Markt mit rund 25 Ständen und Bühnenprogramm) gefeiert, dazu sollen auf Antrag des Gewerbekreises Odenkirchen die Geschäfte im Ortskern öffnen dürfen.

Rheydt Am Wochenende 29. und 30. Juni wird in Rheydt das Turmfest gefeiert, zu dem in der ganzen Rheydter City am Sonntag, 30. Juni, die Geschäfte geöffnet sein sollen. Am 8. September steht dann in Rheydt der Blumensonntag an. Für den 3. November ist der Markt der Märkte mit Sonntagsöffnung der Geschäfte in der Innenstadt geplant. Und für den 15. Dezember hat das Rheydter Citymanagement die Veranstaltung „Advent in Rheydt“ inklusive Sonntagsöffnung der Geschäfte geplant.