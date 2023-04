Nahverkehr in Mönchengladbach So lief der erste Verkaufstag des Deutschlandtickets bei der NEW

Erworben werden kann das Ticket dann digital, unter anderem in der NEW MöBus App, in der Deutschlandticket App und bei Handyticket Deutschland. Zudem ist es möglich, einen schriftlichen Ticket-Antrag zu stellen. Dieser steht im Internet unter www.new-mobil.de zum Download zur Verfügung. Eine Beantragung kann auch direkt in den NEW mobil Kundencentern am Europaplatz in Gladbach und am Marienplatz in Rheydt erfolgen, teilte die NEW mit.