Einzelhandel in Mönchengladbach Umzug für die Sinn-Frauen

Wer Jahre und Jahrzehnte in einem Unternehmen gearbeitet hat, der denkt nicht mehr daran, seinen Arbeitsplatz zu wechseln. „Die Jahre bis zur Rente werde ich bleiben“, dachte sich auch Ursula Schacht – bis ihr dann förmlich der Boden und die Existenz unter den Füßen weggezogen wurde. Über 30 Jahre war sie in Mönchengladbach im Kaufhof tätig, hat dort an der Kasse gearbeitet. Trotz mehrfacher Inhaberwechsel und drohender Insolvenzen sei noch im März 2023 vom Betriebsrat gesagt worden, niemand brauche sich Sorgen um seinen Arbeitsplatz zu machen. Doch das Gerede von gestern galt bald nicht mehr.