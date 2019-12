Was macht eigentlich? : Verhinderter Arzt, geschätzter Richter

37 Jahre sprach Burger Wittke Recht: Ein Besuch an seinem ehemaligen Arbeitsplatz im Landgericht Mönchengladbach. Foto: Bauch, Jana (jaba)

Mönchengladbach Er hat Bayerns Ministerpräsidenten Franz-Josef Strauß vernommen und an den örtlichen Grundlagen des Programms zur Betreuung jugendlicher Intensivtäter mitgearbeitet. Doch das Licht der Öffentlichkeit hat Burger Wittke, zuletzt 19 Jahre Direktor der Amtsgerichte Grevenbroich und Mönchengladbach, nie gesucht.

80 Jahre ist Wittke kürzlich geworden. Ein Pensionär, dessen Leben anders gelaufen ist, als er es sich als junger Mann vorgestellt hatte. Und der trotzdem zufrieden zurückblickt auf das, was er geschaffen hat, und jetzt als Ruheständler seine Zukunft immer noch engagiert angeht.

Mußestunde mit einem Buch am Strand – dafür ist jetzt genügend Zeit. Foto: Wittke

Aktuell ist da vor allem die sechste Verleihung der Alfred Döblin Medaille, dotiert mit 5000 Euro und einem einmonatigen Studienaufenthalt am Comer See, durch die Mainzer „Akademie der Wissenschaften und der Literatur“ im kommenden Frühjahr. Der Preis wurde 2015 erstmals verliehen. Grundlage ist eine testamentarische Verfügung des Ehepaars Prof. Georg und Dr. Margarete Martz – Onkel und Tante Burger Wittkes. Mit der Medaille werden Autoren für ihre ersten vielversprechenden Veröffentlichungen und ihr bisheriges gesamtes literarisches Wirken ausgezeichnet. Preisträgerin 2019 ist Theresia Enzensberger mit ihrem Debütroman „Blaupause“ über Anspruch und Wirklichkeit des Bauhauses. Der letzte Preisträger schlägt jeweils für die nächste Medaille drei Kandidaten vor. Wittke ist derzeit mit dem Lesen der vorgeschlagenen Literatur beschäftigt.

Info Neusser Spieler mit Gladbach-Vergangenheit Burger Google und Co. geben keinen Hinweis auf Bedeutung und Herkunft seines Namens. Am 14. Oktober 1939 wurde Wittke in Lodz geboren. „Mein Vater hieß Fred, ich sollte Manfred heißen“, erzählt er. „Doch meiner Mutter mit ihrer ausgeprägten Liebe zur Musik gefiel dieser Name vom Klang her nicht. Sie fand in einem dicken Buch über Vornamen Burger. Er kam als Ergänzung hinzu. Manfred Burger Wittke – das habe einen schönen Klang, sagte sie.“ Der Manfred steht aber nur in öffentlichen Urkunden – Burger reicht bis heute. Familie 1966 heiratete er die Rheydter Lehrerin Doris Thevißen. Die beiden leben in Rheydt und haben zwei Töchter: Kirsten (52 Jahre) und Anja (48). Sportlich Burger hat Handball im M. Gladbacher TV 1848 gespielt, unter anderem mit den Top-Leichtathleten Rolf Herings und Rolf Köhler. Später folgte ein wenig Tennis. Heute steht Walking auf seinem Programm, zweimal die Woche. Ehrenamt Als Richter acht Jahre im Präsidialrat des NRW-Justizministeriums. Bis heute Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz, Ethik-Komitee des Elisabeth-Krankenhauses Rheydt. Hobbys Burger und Doris Wittke sind Musik- und Opernfans, sie reisen gerne. Seit 1986 ist Burger aktives Mitglied im Rotary-Club Grevenbroich.

Burger Wittke selbst ist von der Akademie ebenfalls ausgezeichnet worden: 2015 mit der für ihre Förderer geschaffenen Leibniz-Medaille. Zu den bisherigen Preisträgern gehören die ehemalige Bundestags-Präsidentin Rita Süßmuth, die Ex-Ministerpräsidenten Bernhard Vogel, Peter Altmaier und Kurt Beck sowie Klaus Töpfer, einst deutscher Umweltminister und Exekutivdirektor des Umweltprogramms der Vereinten Nationen. Burger Wittke („Ich selbst habe nur mal als kleine Hilfskraft an einem Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch BGB mitgeschrieben“) sieht seine Berufung in diesen illustren Kreis als Anerkennung seines Engagements: „Mein Onkel hatte mir die Aufgabe hinterlassen, als Testamentsvollstrecker nach dem Tod seiner Frau eine Stiftung für junge Autoren zu gründen. Die Kosten waren mir aber für eine selbstständige Stiftung zu hoch. So habe ich Kontakt zur Mainzer Akademie aufgenommen.“

Burger Wittkes Vater hatte im mal polnischen, mal russischen Lodz, einst gleichbedeutend wie das „rheinischen Manchester“ M. Gladbach, eine Textilfabrik. 1944 wurden die Wittkes aus Polen vertrieben und kamen über Stationen in Österreich und Schwaben 1952 an den Niederrhein mit seiner textilen Tradition. Der Vater fand hier Arbeit bei Textilfabriken in Dülken und M. Gladbach. 1953 zog die Familie hierhin um.

2015 wurde Burger Wittke mit der Leibniz-Medaille der „Akademie der Wissenschaften und der Literatur“ in Mainz ausgezeichnet. Foto: Wittke

Burger Wittke kam hier 1953 aufs Mathematisch Naturwissenschaftliche Gymnasium, machte 1958 Abitur und begann ein Jura-Studium in Köln. „Eigentlich wollte ich Medizin studieren. Doch bei der Musterung für die Bundeswehr hatte man festgestellt, dass ich farbenblind bin, damit konnte ich damals kein Arzt werden“, erzählt er. „Schade, ich wäre ein guter Arzt geworden.“ Und wieso dann Jura? „Ein Freund meines Bruders Rainer war Helmut Lethen. Er meinte, als Jugendrichter hätte ich viel mit Menschen zu tun. Das wäre doch was für mich.“

Es war keine schlechte Wahl, auch wenn Burger Wittke nach dem zweiten Staatsexamen noch eine andere Idee hatte: Er bewarb sich 1966/1967 bei der damals noch selbstständigen Stadt Rheydt für das Rechtsamt. Er hatte schon ein Vorstellungsgespräch beim Oberstadtdirektor Josef Orth. Doch Burgers Frau Doris, angehende Lehrerin, legte ihr Veto ein: und hat auf eine berufliche Unabhängigkeit ihres Mannes gedrängt. So wurde er Richter.

Burger Wittke liebt die Nordsee . . . Foto: BW

Während der Referendarzeit wollte er promovieren. Doch er musste Geld verdienen, weil die finanziellen Verhältnisse damals nicht sehr rosig waren. „Ich habe immer etwas nebenbei verdient müssen So habe ich in einer Düsseldorfer Anwaltskanzlei gearbeitet, am BGB-Kommentar mitgeschrieben und für Auto Becker Fahrzeuge ausgeliefert.“

Anfang 1967 wurde er in den richterlichen Dienst übernommen. 37 Jahre, bis August 2004, war er tätig, stieg in der Hierarchie auf: Zuerst Richter am Amtsgericht Mönchengladbach, dann wurde er an das Landgericht Mönchengladbach abgeordnet, dessen Pressesprecher er unter anderem war, wurde Direktor des Amtsgerichts Grevenbroich und schließlich, von 1993 bis zum Ruhestand im August 2004, Direktor des Amtsgerichts Mönchengladbach mit etwa 220 Bediensteten. Damit war er doch ein wenig in dem Bereich gelandet, den er einst mit seiner Bewerbung bei der Stadt Rheydt angestrebt hatte: Verwaltung. Diese Aufgabe machte etwa die Hälfte seiner Arbeitszeit aus. „Es waren die Anfänge der Digitalisierung, Es ging u.a. mit Diktiergeräten los, die das gesprochene Wort direkt in Schrift umsetzten. Computer ersetzten immer mehr den Menschen. Als ich 1993 als Direktor anfing, hatte meine Kanzlei 45 Mitarbeiter. Als ich aufhörte, waren es noch fünf.“