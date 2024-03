Sicherheit in Mönchengladbach Stadt verhängt Glasverbot zum Derby gegen Köln

Das Verbot gilt an folgenden Straßen (jeweils auf beiden Straßenseiten): Aachener Straße (von Bundesautobahn bis Pfingsgraben) Albert-Brülls-Straße, Hehn (von der Überquerung der Bundesautobahn bis zum Parkplatz), Am Borussiapark Heinz-Nixdorf-Straße, Am Hockeypark, Helmut-Grashoff-Straße, Am Nordpark, Hennes-Weisweiler-Allee Am Sitterhof, Konrad-Zuse-Ring, Belgrader Straße, Lilienthalstraße, Dr.-Alfred-Gerhards-Straße, Liverpooler Allee, Dr.-Adalbert-Jordan-Straße, Madrider Straße, Enscheder Straße, St.-Christophorus-Straße 1-60, Gladbacher Straße (von Pfingsgraben bis Haus-Nr. 299).