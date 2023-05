Ermittlungen in Mönchengladbach Greifvögel vergiftet – Stadt erstattet Anzeige

In Wegberg waren im vergangenen Jahr vier mutmaßlich vergiftete Greifvögel entdeckt worden. Dabei handelte es sich um drei Mäusebussarde und einen Habicht. Die drei Mäusebussarde lagen in der Nähe eines Fleischköders, von dem ein deutlich atypisch-chemischer Geruch ausging. Auch in Ober- und Niederbayern gab es in der Vergangenheit häufig Gift-Alarm. Dort waren die Vögel mit dem verbotenem Kontaktgift Carbofuran und mit E 605 getötet worden. Weil das Gift auch für Menschen gefährlich werden kann, wurden in Süddeutschland zur Tätersuche auch Spürhunde und Drohnen eingesetzt.