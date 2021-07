Polizei in Mönchengladbach : Filmreife Verfolgungsjagd über die A 52 bis Niederkrüchten

Mönchengladbach Der Fahrer eines silbernen Audis mit niederländischem Kennzeichen hat sich am frühen Sonntag eine waghalsige Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Der Fahrer ist flüchtig.

Derweil setzte der Audifahrer die Flucht in rasantem Tempo fort. Am Kreuz Mönchengladbach deutete der Fahrer an, auf die A 61 wechseln zu wollen, fuhr dann aber im letzten Moment weiter über die A 52 in Richtung Roermond. In Höhe der Ausfahrt Niederkrüchten raste der Fahrer nach rechts in die Ausfahrt, zog aber wieder nach links auf die Autobahn. Bei dem Manöver kam es zum Unfall mit dem nachfolgenden Streifenwagen: Der Audi geriet ins Schleudern und kam zum Stillstand. Der Fahrer verließ sofort den Wagen und flüchtete in Richtung Birth. Die zwei verbleibenden Insassen, 19 und 20 Jahre alt, ließen sich widerstandslos festnehmen.