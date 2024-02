Verdächtiger in Mönchengladbach gestellt Verfolgungsjagd mit Polizeihubschrauber

Mönchengladbach · Gehört haben ihn viele: den Helikopter, der am späten Mittwochabend lange über verschiedene Stadtteile in Mönchengladbach kreiste. Was dahinter steckt.

15.02.2024 , 16:59 Uhr

Ein Polizeihubschrauber kreiste am späten Donnerstagabend über Mönchengladbach. Foto: dpa/Wolfram Kastl

Über diesen Einsatz hatten viele in den sozialen Netzwerken gerätselt: „Was macht der Hubschrauber, der hier ziemlich niedrig über Holt fliegt?“ Sogar ein kleines Video, auf dem man im Dunkeln Suchscheinwerfer sieht, wurde gedreht. Des Rätsels Lösung: Es hatte am späten Mittwochabend, 14. Februar, eine Verfolgungsjagd gegeben, die auch durch Mönchengladbachs Stadtgebiet verlief, wie die Polizei Düsseldorf und das Hauptzollamt Krefeld am Donnerstag unserer Redaktion gegenüber bestätigten. Begonnen hatte alles am Grenzübergang Elmpt. Dort sollte kurz vor 22 Uhr der Fahrer eines Renault Kangoo kontrolliert werden. „Das war eine reine Routinemaßahme“, sagte der Sprecher des Krefelder Hauptzollamtes. Doch anstatt auf die Haltezeichen zu reagieren, drückte der Renaultfahrer aufs Gas. Das machte ihn für die Zollbeamten verdächtig. Die Verfolgung begann, bei der auch ein Hubschrauber der Polizei Düsseldorf eingesetzt wurde. Fahrt und Flug seien dann über die Autobahnen 52 und 61 gegangen, sagte ein Sprecher der Düsseldorfer Polizei. An der Abfahrt Norpark hatte der Kangoo-Fahrer zwischendurch die Autobahn verlassen, war durch die Stadt gerast, wieder auf der Autobahn, an der Abfahrt Holt wieder runter. Letztendlich blieb der Wagen auf Mönchengladbacher Stadtgebiet in einer Sackgasse stecken, und der Fahrer wollte zu Fuß weiter flüchten. Daran wurde er allerdings von den Beamten gehindert. Sie schnappten ihn. Seine Personalien stehen jetzt fest, das Auto ist erst einmal sichergestellt. Warum der Mann flüchtete, ist noch etwas rätselhaft. „Bis jetzt haben wir im Auto nichts Auffälliges gefunden“, sagte der Sprecher des Hauptzollamtes. Aber das könne noch geschehen. Die Ermittlungen dauern auf jeden Fall noch an.

