Staatsschutz Mönchengladbach : Verfassungsfeindliche Symbole auf dem Gehweg

Mönchengladbach Beschmiert wurden auch Sitzgelegenheiten. Ein Zeuge hatte am Vorabend dort Jugendliche gesehen, die sich angeblich öfter dort aufhalten.

Ein Zeuge hat der Polizei in Mönchengladbach am Mittwoch, 10. August, gemeldet, dass Unbekannte den Gehweg an der Wilhelm-Strauß-Straße im Stadtteil Rheydt und dortige Sitzgelegenheiten mit Straßenkreide beschmiert haben. Wie die Polizei mitteilte, wurden auch verfassungsfeindliche Symbole gefunden.