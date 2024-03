Gladbach, Rheydt und Wickrath vor 50 Jahren Wiedervereinigung einer Großstadt

Es ist ein Ortsschild, das so in Deutschland wohl einmalig ist. Es steht an der Brucknerallee, darauf steht „EineStadt“, mit dem Zusatz „Mönchengladbach“. Was für Unwissende wohl ziemlich selbstverständlich ist, erinnert an einen Streit, der am 1. Januar 1975 sein nicht für alle Beteiligten glückliches Ende nahm. Dies war der erste Tag der neuen Stadt Mönchengladbach, zusammengeschlossen aus den Städten Gladbach, Rheydt und der Gemeinde Wickrath. Die Mönchengladbacher Wiedervereinigung sozusagen, der ein mehrjähriger politischer Poker vorausgegangen war. Für nicht wenige ging es um Stolz und den befürchteten Verlust ihrer Heimat. Bis zum Ende war die Rede von „Vaterstadtverrat“.