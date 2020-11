Mönchengladbacher Verein : „Eine Erde“ setzt sich für Popup-Radwege während des Lockdowns ein

Mönchengladbach Durch die Corona-Pandemie steige laut Verein der Fahrrad-Pendelverkehr in Mönchengladbach. Damit es auf den Rad- und Gehwegen nicht zu voll werde, sei Entlastung notwendig.

Der Verein „Eine Erde“ fordert, dass in der Lockdown-Zeit in Mönchengladbach Popup-Radwege eingerichtet werden. Der Lockdown werde „zu einem veränderten Mobilitätsverhalten führen, welches man auch auf Mönchengladbacher Straßen beziehungsweise Rad- und Gehwegen beobachten kann“, teilt der Verein mit. Daher habe sich „Eine Erde“ an die Verwaltung gewandt und sie aufgefordert, die Umsetzung zu prüfen.