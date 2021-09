Jubiläum in Mönchengladbach : Verein Ehemalige Heimkinder feiert Fünfjähriges

Roland Obst steht am Grill bei der Feier auf der Wiese vor St. Josef in Hermges. Foto: bauch, jana (jaba)

Mönchengladbach 2020 wäre der große Tag für Uwe Werner und seine Mitstreiter gewesen. Jetzt holten sie die Feier auf der Wiese von St. Josef in Hermges mit Pauken und Trompeten nach. Unterstützung kam unter anderem vom Neuwerker Tambour-Corps.

Die Mitglieder des Vereins Ehemalige Heimkinder NRW haben ein Jahr lang gewartet und sich auf diesen Tag gefreut. Am 30. August 2015 wurde der Verein — die erste Gemeinschaft ehemaliger Heimkinder in NRW – mit 35 Mitgliedern gegründet. „Ich habe in meiner Wohnung angefangen. Unser erstes Domizil hatten wir dann in der Bödeckestraße gehabt“, erzählt Uwe Werner.